BBB20: 'Não tenho mais namorado, eu acho', diz Bianca Andrade após ser eliminada do reality

Após ser eliminada do BBB20 com 53% dos votos, Bianca Andrade disse acreditar não ter mais namorado depois de sua participação no reality. A declaração aconteceu após Ana Clara da Rede BBB questionar a relação entre Boca Rosa e Guilherme Napolitano dentro do programa. A digital influencer entrou no BBB namorando Diogo Melim.

O envolvimento entre os brothers passou a ser levantado pelos internautas após Bianca confessar que gostaria de beijar Guilherme durante uma festa do reality. "Lúcida, eu não teria (coragem de beijar Guilherme). Primeiro: ele se tornou um grande amigo dentro da casa; e segundo: eu não gostaria de formar casal porque iria me desestabilizar", disse durante a entrevista.

Após a polêmica envolvendo Bianca na festa, Diogo Melim apagou as fotos com a influencer em seu perfil no Instagram. O cantor também não compareceu à plateia ao lado da família da influencer. Ele se apresentou em um camarote da Marquês de Sapucaí, no Centro do Rio, na mesma noite do Paredão.

A aproximação entre Guilherme Napolitano e Bianca Andrade também chateou a sister Gabi Martins, namorada do modelo dentro da casa.