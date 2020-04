BBB20: Manu vence prova e é a primeira finalista do programa

Manu Gavassi venceu a prova do BBB20, realizada na noite desta quinta-feira (23), e conquistou a primeira vaga na final do reality. Os outros dois finalistas serão definidos após o 17º Paredão, disputado por Babu, Rafa e Thelma.

Durante a disputa, intitulada “Prova do Pódio”, os confinados tiveram que responder perguntas sobre coisas que aconteceram na temporada. Manu Gavassi e Thelma foram as primeiras a acertar cinco respostas, o que fez com que Rafa e Babu saíssem da prova.

No desempate, Manu acertou a sexta pergunta, garantiu a imunidade e se tornou a primeira finalista do Big Brother Brasil.