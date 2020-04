BBB20 ganha mais quatro dias de programa com final ao vivo em 27 de abril

O BBB20 ganhou mais quatro dias de programa com a final ao vivo, no dia 27 de abril. A novidade foi anunciada na noite desta segunda-feira (13), nas redes sociais do reality.

Conforme a produção do Big Brother Brasil, a mudança foi decidida após uma análise que constatou que seria possível que a equipe e os envolvidos sigam trabalhando em segurança, seguindo medidas de prevenção ao coronavírus.

“Com todo cuidado, a equipe do reality concentra seus esforços, neste momento de tantas notícias preocupantes, para levar diversão e alegria aos brasileiros”, afirma o comunicado.

A nova dinâmica do programa será anunciada aos brothers pelo apresentado Thiago Leifert.