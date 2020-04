BBB20: “Fui ridícula”, desabafa Thelma sobre prova do líder

Após a prova desta quinta-feira (16), Thelma criticou o próprio desempenho no jogo de habilidades. A dinâmica consistia em levar uma bolinha até o topo de uma superfície, desviando de obstáculos, no menor tempo possível. Thelma quase extrapolou os mil segundos ofertados e completou o trajeto depois de 843.74 segundos - quase 16 minutos.

Chateada com o resultado, a médica desabafou com Rafa e Manu. “Eu juro que não estou triste por perder a prova dessa vez, foi pelo mico mesmo", afirmou.

Para tranquilizar a amiga, Manu tentou levantar o astral e relembrou a prova na qual Thelma resistiu 26 horas em pé em cima de uma plataforma. “Você já foi líder duas vezes, ficou 26 horas em pé. Mas Thelma rebateu: “Mas é porque eu não fui mal, amiga. Eu fui ridícula, é humilhante".

Mari finalizou a prova no menor tempo da casa, em 93.77 segundos, se tornando a nova líder do BBB 20. Em seguida, a influenciadora escolheu Ivy para estar no VIP com ela.