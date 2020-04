BBB20: Flayslane fica bêbada na festa e faz xixi na sala

Após se recusar a deixar a festa mil e uma noites da última quarta-feira (8), Flayslane fez xixi no carpete da sala e foi advertida pela produção do programa. A cantora estava bêbada e conversando com Ivy na área externa, quando Flay avisou que estava com vontade de ir ao banheiro. "Mariana, sua filha! Mariana, a Flay está mijando ali fora, olha lá", gritou Ivy.

Depois Flay entrou na casa e continuou a fazer xixi na sala. A cantora não se importou com as broncas que levou de Mari e de Ivy e se jogou no chão. Ivy começou a arrastá-la para o banheiro pelo braço para evitar que a participante perdesse mais estalecas.

No banheiro, Mari e Ivy também tiveram trabalho para assegurar que Flay tomasse banho e devolvesse o figurino da festa. Após inúmeras tentativas, as participantes conseguiram vestir uma blusa na cantora, evitando que ela ficasse pelada diante das câmeras.

Pouco antes de dormir, Flayslane cuspiu na mesa da cozinha do VIP enquanto tomava água. Após Mari reclamar da atitude da sister, a cantora deu risada e afirmou que as participantes do VIP, Thelma, Rafa e Manu, mereciam.