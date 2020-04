BBB20: festa terá participação de Dua Lipa, Marília Mendonça e mais um time de artistas

A celebração desta quarta-feira, dia 22, terá atrações musicais e cardápio assinado por chefs para os quatro semifinalistas da vigésima temporada do ‘Big Brother Brasil’.

Presença certa em várias festas do BBB 20 com a música “Don’t Start Now”, desta vez, a cantora inglesa Dua Lipa vai surpreender os participantes com uma apresentação virtual preparada especialmente para os brothers. A música virou hit nessa edição com a coreografia puxada por Manu Gavassi e o seu “Tamborzin tamborzin” na pista de dança.

A noite ainda será animada por números de Marília Mendonça, Jota Quest, Anavitória, Daniela Mercury e César Menotti & Fabiano.

Cardápio

Inspirada no reality gastronômico ‘Mestre do Sabor’, que estreia sua segunda temporada na Globo no dia 30 de abril e, no dia 5 de maio no GNT, a penúltima festa desta edição vai presentear os brothers com um cardápio feito por dois chefs que integram o elenco: pelo apresentador Claude Troisgros e pela mestre Kátia Barbosa. A cenografia da festa também será inspirada na competição.



Kátia Barbosa afirma que será um prazer cozinhar para os brothers. "Fico muito feliz em participar de algo que possa trazer a eles um conforto, uma alegria a mais. Temos que agradecer à tecnologia, que nos proporciona isso, mas também à gastronomia. Afinal de contas, saborear uma comida preparada com carinho e amor faz com que a gente possa sentir o afeto ali, mesmo de longe”, observa a chef.

Claude também ressalta que o cardápio está sendo preparado com todo o zelo para os participantes do BBB. “Espero que eles curtam o menu, que foi pensado de maneira muito especial por mim e pela Kátia, para eles. Se eles se divertem, nós nos divertimos", comenta o apresentador.