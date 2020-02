BBB20: "Eu me acho machista", diz Felipe Prior durante festa do Líder

O arquiteto Felipe Prior declarou que se considera um homem machista durante uma conversa com Thelma na festa do líder da última quarta-feira (19). "Eu me acho machista. Eu não sei não ser machista, eu estou aprendendo, de verdade", afirmou.

Prior atribuiu o comportamento à sua criação e disse ser "muito machista" com sua mãe. "Eu fui criado jogando bola, no meio de moleque e moleque cresce um pouco machista. Todo mundo é. Eu não sabia de nada", completou.

Thelma rebateu e disse que ele enxergou outra realidade dentro da casa do BBB20. Prior, no entanto, falou que não vai mudar dentro do reality, mas disse que está evitando "brincadeiras" e respeitando a forma de falar das outras pessoas. "Impossível em três meses a pessoa deixar de ser a personalidade que é", explicou.

O brother falou ainda que não errou dentro da casa, e justificou que já pediu desculpas pelo o que possa ter feito.