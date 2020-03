BBB20: Depois de censurar fala de Guilherme, Tiago Leifert não deixa Pyong falar

Depois de não deixar Guilherme falar durante a formação do paredão de domingo (1º) e ser criticado por isso nas redes sociais, Tiago Leifert impediu nesta segunda-feira (2) Pyong de abordar o mesmo assunto no Big Brother Brasil 20.

"Não deixei o Guilherme falar ontem, e hoje vou te parar também. Você também não é vítima. O público sabe de tudo, vamos deixar eles avaliarem", afirmou o apresentador.

Os brothers brincavam o jogo da discórdia, e Pyong tentava explicar porque classificou Guilherme como quem mais está jogando sujo no BBB 20.

"Desculpe as broncas, mas há algumas linhas vermelhas que temos que traçar", completou Leifert. No dia anterior, ao dizer o motivo de indicar Pyong para o paredão, Guilherme foi interrompido pelo apresentador quando ia falar que lembrava de uma vez em que o hipnólogo foi chamado ao confessionário e advertido.

"Eu vou te parar porque eu acho que tem erros de convivência e erros graves de convivência. O Pyong foi chamado ao confessionário, foi advertido e esse assunto a gente considera encerrado dentro do Big Brother Brasil", afirmou o apresentador.

Na festa do dia 9 de fevereiro, Pyong abraçou Marcela por trás e depois ameaçou dar um beijo nela. Na ocasião, a sister se mostrou um pouco incomodada, já que o ato foi impulsivo e ele tem uma mulher fora do reality. Na ocasião, a mulher do hipnólogo, Sammy, estava grávida de nove meses. Jack, filho do casal, nasceu alguns dias depois.

Na mesma festa, Pyong abraçou Flayslane e pareceu apertar o bumbum da cantora. Os atos causaram muita revolta nas redes sociais com muita gente pedindo pela expulsão do competidor.

Desde então, Pyong foi chamado ao confessionário e avisado dos atos. Ele alegou que a bebida o havia feito perder o controle. De lá para cá, vem pedindo desculpas à esposa diversas vezes. Ele também parece ter ficado mais retraído na postura e no jeito de agir.

Durante o jogo da discórdia, Pyong e Guilherme trocaram acusações, um colocando o outro na definição de quem joga mais sujo na casa.