BBB20: Debaixo do edredom com Marcela, Daniel diz que "não consegue" e viraliza na web

Um dos assuntos mais comentados do Twitter na manhã desta terça-feira (10) foi um momento constrangedor de Daniel, participante do BBB 20. Debaixo do edredom com Marcela, o brother teria "brochado" e dito: "Não vou conseguir". O vídeo, que não tem data especificada, viralizou na rede social.

Os internautas levantaram hashtags como #danielbroxando e postaram diversos comentários sobre o momento, que liderou rankings como o Google Trends e Trending Topics.

No trecho postado, também é possível ouvir Marcela suspirando e se irritando com Daniel. "P*ta que pariu", soltou a médica. Após o fato, os dois se ajeitam e dormem.

Recentemente, Marcela também perdeu mais de 200 mil seguidores no Instagram. Segundo internautas, a perda estaria relacionada ao romance com o gaúcho.

Confira a reação do público: