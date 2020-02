BBB20: Boninho entra na Casa de Vidro e orienta confinados a serem "malandros"

O diretor do Big Brother Brasil 20, o Boninho, entrou na Casa de Vidro nesta segunda-feira (3). Os quatro confinados no espaço receberam orientações do gestor do programa de como usar as informações que eles já possuem dos participantes que estão na casa principal.

"Usem com sabedoria. Tem que ser malandro, vocês sabem um pouco. Não vão chegar com "me contaram isso", "contaram aquilo"", explicou Boninho. "Uma coisa ou outra pode falar, não tem problema. Eles vão querer saber como estão, sejam malandros", explicou o diretor. .

Boninho também deu como principal dica para se manter na casa a fuga dos paredões. "Fujam do paredão até a hora que der porque tem gente que fala que quer ir pra ver como é... pra que isso? Se divirtam, falta mais um dia só. Só vão entrar depois que sair [o eliminado da semana]", dispara.