BBB20: Babu é eliminado com 57,15% dos votos na semi-final

Babu Santana foi o 17º eliminado do BBB20, em paredão disputado com Thelma e Rafa, na noite deste sábado (25).

A segunada mais votada pelo público na semi-final do reality foi Thelma, que recebeu 31,41% dos votos. Já Rafa foi a menos votada, com 11,44%.

Agora, Thelma e Rafa se unem a Manu Gavassi para disputar o prêmio de R$ 1,5 milhão, na final do Big Brother Brasil, realizada na próxima segunda-feira (27).

Festa

Horas antes do resultado do paredão do BBB20, Manu, Babu, Rafa e Thelma aproveitaram a última festa desta edição, que teve início na noite de sexta-feira (24) e terminou na manhã deste sábado (25).

Em quase 10 horas de festa, os brothers curtiram através do telão apresentações de Anitta, DJ Malboro, MC Marcinho, MC Koringa, Buchecha, entre outros artistas.