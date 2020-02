BBB20: Após festa, Gabi pede em namoro Guilherme de joelho

Dentro do Quarto do Líder, após mais uma festa na casa do BBB20, na madrugada desta quinta-feira (20), a confinada Gabi pediu Guilherme em namoro. A cantora se ajoelhou e declarou: "Você quer namorar comigo?". O modelo respondeu: "Quero muito". Em seguida, os dois se beijaram.



A cantora brincou ainda que eles virarão "marido e mulher" e pediu para que ele jogasse o buquê, usando uma flor que tinha na mão. Guilherme disse que não era ele quem tinha que fazer isso, mas acabou jogando para que a cantora pegasse.

Durante a festa, os dois já tinham conversado sobre o relacionamento deles após o reality, e a mineira afirmou paixão por ele. "O que você acha da gente depois daqui?", indagou o líder da semana. "Por que não? Para mim, não é um jogo. Eu me envolvi em tudo aqui, com meu coração 100%. Eu me entreguei 100% em tudo. Por isso eu falo que gostar de você é muito bom".