BBB19: Familiares de 'brothers' visitam a casa nesta quinta

Familiares e amigos dos participantes do BBB19 entram na casa nesta quinta-feira (7). A maioria diz que vai realizar um sonho ao passar algumas horas dentro da casa. Alguns deles pensam que ainda podem ajudar seus 'brothers' a melhorar o seu empenho no jogo. "Estou louca para conhecer a casa e descobrir como vai funcionar esse dia que estão preparando para a gente. Nunca me imaginei na casa do 'BBB' e acredito que vá ser uma experiência única na minha vida", diz Daniele, amiga de Alan.

Já Clarisse, irmã de Carol Peixinho, quer curtir a casa, mas também dar uma força à sua irmã. "Acompanhei de perto todo o processo da Carol para estar no 'BBB'. Espero que a nossa participação traga algo positivo para todos os participantes", afirma. Clarisse também não quer perder a chance de sentar no balanço do jardim.

Danrley também terá a irmã, Mayara, na casa. Ela conta que quer aproveitar seu dia ao máximo. "Toda vez que assisto ao programa, sinto vontade de entrar na piscina e acho que vou conseguir fazer isso de verdade. Entrar no 'BBB' é um sonho para qualquer pessoa. Era o do meu irmão, é o meu e também o de muitos amigos nossos", afirma a irmã que também vai tentar dar uma força a Danrley.

Já Vera, mãe de Rodrigo, vê a participação com mais seriedade. Ela não acha que a visita dela terá alguma interferência no jogo. "É uma responsabilidade grande estar na casa, mas isso não deve interferir em nada".

Nathalia, irmã de Gabriela, também não quer perder a piscina e ainda espera "apertar todos os botõezinhos das portas". Mônica, irmã de Paula, também tem seus desejos. "O que sei é que não posso sair da casa sem deitar naquele sofá verde redondo que fica no meio do jardim. Paulinha vive deitada lá e eu quero ver se é aquele conforto todo também", brinca. Mais uma no time das irmãs, Raissa representa Rízia. "Não tenho ideia do que vai acontecer, mas qualquer coisa que sirva para ajudar a minha irmã, eu vou estar junto, apoiando".