BBB 20: veja quem são os participantes

Os participantes da 20° edição do BBB estão sendo anunciados neste sábado no intervalo do programa Caldeirão do Huck. O programa estreia na próxima terça-feira (21) com apresentação de Tiago Leifert e direção geral de Rodrigo Dourado. Titi Müller, Bruno de Luca e Viviam Amorim foram escalados para comentar a 20° edição do reality no programa "BBB: A Eliminação"

Conheça os brothers anunciados até agora:

- Babu Santana, participante do time Camarote:

Babu interpretou Tim Maia no filme sobre a carreira do cantor. Reprodução

Babu é ator e fez sucesso como Tim Maia no cinema. Em 2015, o ator dividiu um prêmio da Academia Brasileira de Cinema com Tony Ramos. Babu vai entrar na casa comprometido, ele namora Tatiane há dois anos e meio. Ele é pai de Laura, Carlos e Piná.

- Felipe Prior, 27 anos, participante do grupo Pipoca:

Reprodução Globo

Felipe é empresário e arquiteto de São Paulo. O rapaz, que é sócio de uma pizzaria e de uma construtora, ainda mora com os pais e confessa que não arruma a cama e não sabe cozinhar porque sua mãe sempre se encarrega das tarefas domésticas. O arquiteto diz que nunca namorou e acredita que por ser "festeiro e independente" vai ter dificuldades em encontrar uma pessoa que o aceite.

- Bianca Andrade, 24 anos, participante do time Camarote:

Reprodução Globo

Bianca é digital influencer e possui mais de 8 milhões de seguidores no Instagram. Conhecida por "Boca Rosa", começou a fazer sucesso aos 16 anos com um canal de dicas de maquiagem no Youtube. Atualmente, Bianca possui sua própria marca de cosméticos homônima ao seu apelido.

- Flasylane, 25 anos, participante do grupo Pipoca:

Reprodução Globo

Flasylane é cantora de Nova Floresta, Paraíba. Na música, Flaylasne faz parte de uma dupla sertaneja, Lane e Mara. Além da carreira musical, a cantora é empresária e tem uma marca de biquínis, cujos modelos são desenhados por ela. Flaylasne é mãe de Bernardo.

- Gizelly, 28 anos, participante do grupo Pipoca

Reprodução Globo

Gizelly é uma advogada criminalista de Belo Horizonte, Minas Gerais. Com mais de 20 mil seguidores no Instagram, Gizelly faz da luta contra o patriarcado e o machismo uma de suas maiores bandeiras.

- Gabi Martins, cantora, 23 anos, participante do grupo Camarote:

Reprodução Globo

Gabi canta desde os 16 anos e já compôs mais de 40 músicas. Para seguir o sonho de ser cantora, Gabi largou a faculdade de Odontologia em Belo Belo Horizonte (MG). Hoje, com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, a cantora já teve covers respostado por cantores renomados como Luan Santana, Wesley Safadão, Lucas Lucco e Gusttavo Lima. Além das interpretações de sertanejos, Gabi já se apresentou no palco do SóTocaTop.

Influenciadores recusaram convite

Além dos participantes que se inscreveram para participar do reality show, a casa confinará convidados, vindos de diferentes áreas de atuação. Alguns influenciadores digitais recusaram o convite do programa, como é o caso de Carlinhos Maia e Felipe Castanhari.

Na última sexta-feira (17), o Big Brother Brasil recebeu influenciadores digitais para divulgar detalhes do cenário da 20° edição do BBB. Thaynara OG, Lore Improta, Blogueirinha e Jade Seba foram algumas das convidadas presentes que puderam conhecer o espaço externo da casa. Após responderem perguntas sobre edições anteriores do reality, os influenciadores conheceram a parte interna da residência, mas não puderam registrar o momento.

Conheça as novidades do BBB 20: