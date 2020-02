BBB 20: Veja alguns dos famosos que estão viciados no reality show

A edição de 2020 do Big Brother Brasil só tem duas semanas, mas a movimentação de comentários na web sobre o programa tem ganhado enormes proporções. A aposta do reality show de unir famosos e anônimos conquistou o público, que agora tem a síndrome de "Meninas Malvadas".

O sucesso é tanto que os famosos do lado de fora também tem participado das torcidas. Seja no Twitter ou no Instagram, o BBB é quase que assunto obrigatório. Veja alguns dos famosos que estão 'viciados' no programa:

Bruna Marquezine

Com torcida declarada pela amiga Manu Gavassi, a atriz tem não tem poupado comentários nas redes sociais. Bruna faz quase que cobertura ao vivo, reagindo ao programa por meio dos stories do Instagram. Já no Twitter, ela tem declarado o vício, além de deixar claro a opinião sobre cada participante do game.

Bruna diz estar viciada no BBB Reprodução / Twitter

Bruna comenta sobre BBB Reprodução / Twitter

Bruna Marquezine comenta formação do paredão Reprodução / Twitter

Fê Paes Leme

A atriz também está no time dos comentaristas não-oficiais. Fê publica no Twitter vários comentários acerca dos participantes, além do 'fogo no parquinho' dessa edição. Assim como parte dos espectadores, ela tem demonstrado revolta com as ações dos brothers. Em um post, Fê declarou: "Felipe e Hadson não vejo a hora de vocês irem para o paredão...e saírem obviamente!".

Fê Paes Leme fala sobre comentário de sister Reprodução / Twitter

A atriz brinca sobre reações ao programa Reprodução / Twitter

Cleo

A noite do último paredão rendeu vários posts também de Cleo. A cantora brincou sobre nunca mais ir dormir e fez até pedido por folga. Ela também comemorou as cenas com a união das mulheres e o debate sobre o machismo, além de declarar torcida por Thelma.

Cleo posta sobre a expectativa pelo paredão Reprodução / Twitter

Cleo brinca e pede folga pós-paredão Reprodução / Twitter

Cleo declara torcida por Thelma Reprodução / Twitter

Felipe Neto

O youtuber também declarou estar viciado nesta edição do BBB. Conhecido por comentários críticos, com o reality não seria diferente. "O hétero branco tem tanto privilégio no subconsciente das pessoas, que até agora ninguém na casa levantou a hipótese de que o Petrix mentiu compulsivamente e foi visto pelo público como um esgoto humano", falou sobre a eliminação de Petrix no paredão desta terça-feira (04).

Felipe brinca sobre o vício no BBB Reprodução / Twitter

O youtuber está se envolveu com a narrativa do programa Reprodução / Twitter

Felipe Neto pede eliminação de Hadson no próximo paredão Reprodução / Twitter

Bruno Gagliasso

Outro famoso a declarar a obsessão com o programa foi Bruno. Em post no Twitter, o ator afirmou: "Estou muito viciado, meu Deus do Céu". Assim como Felipe, Bruno também pediu pela eliminação de Hadson e brincou com a chegada dos escolhidos da Casa de Vidro.

Bruno pede a eliminação de Hadson Reprodução / Twitter

Thyane Dantas

A esposa de Wesley Safadão também está na lista. O cantor fez posts nas redes sociais falando que a modelo "nem pisca" quando assiste ao programa. Thyane reuniu família e amigos em casa para acompanhar o paredão desta terça e compartilhou no Instagram.