BBB 20: Telma resiste por mais de 26 horas e vence a prova do líder

A prova do líder desta semana no BBB 20 teve Telma como campeã. Em competição de resistência, a sister conseguiu suportar por mais de 26 horas em cima de uma plataforma giratória.

A última a desistir da disputa foi Mari, que propôs a médica ficar em segundo lugar para que a sister ganhasse liderança. Apesar disso, a participante garantiu imunidade na votação para o próximo paredão, neste domingo (22).

Já Daniel está mais próximo de disputar a votação popular pela eliminação. Ele foi o primeiro a sair da prova, poucos minutos depois do início. O brother tem vaga no paredão, mas pode ainda se salvar na prova Bate e Volta, realizada também no domingo.

Nesta semana, três pessoas vão disputar o paredão. O indicado pelo líder vai direto para a berlinda. Já o mais votado pela casa deverá indicar uma outra pessoa para concorrer pela preferência do público. Esses dois últimos, ao lado de Daniel, disputam a prova Bate e Volta, de onde um se livrará do paredão e conquista mais uma semana na casa.

Prova do Líder

Equilibrando sobre um pequeno suporte para os pés, os participantes precisaram se segurar em uma plataforma giratória.

Sem poder sair da estrutura ou se abaixarem, venceu a prova quem conseguiu manter o equilíbrio por mais tempo.