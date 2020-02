BBB 20: Rafa vence prova e é a nova líder; Flayslane está no paredão

Após vencer uma prova que exigiu dos participantes muita pontaria e sorte, a sister Rafa é a nova líder do BBB20. Ela disputou a final na noite desta quinta-feira (20) com Gabi, Felipe e Daniel. Além da imunidade, a nova líder ganhou prêmios do programa.

Escolhas

Rafa, como nova líder, precisou escolher quem irá para o lado VIP. Os escolhidos são: Thelma, Marcela, Gizelly, Manu e Pyong.

Já os brother's Gabi, Pyong e Manu para receberam prêmios da Claro.

Superliderança

O apresentador do reality, Tiago Leifert, frisou a importância dessa liderança para os brother's. "A superliderança funciona assim: cinco convites para o VIP. Tem a pulseirinha do Líder, e ele convida mais cinco. No final da prova, ele vai indicar três participantes que vão ganhar prêmios da Claro. Só que ele vai indicar outros três também para três castigos: um participante vai perder 300 estalecas, um vai perder a Prova do Anjo, de amanhã (vai ser vetado da prova do anjo), e o outro vai para o Paredão hoje. Essa indicação, lembrando, não tem Prova Bate e Volta".

Leifert também explicou que serão "três vetos para a prova do líder da semana que vem. É uma liderança muito valiosa".

Paredão

Com a liderança, grandes responsabilidades. Nesta semana o paredão será triplo e sem Bate e Volta. Serão três indicações: uma do líder, no domingo; o mais votado pela casa, também no domingo; o último foi definino na durante a prova, no caso a Flayslane.