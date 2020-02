BBB 20: Quem mais ganhou seguidores no Instagram na casa

Após de 30 dias dentro da casa do BBB 2020, a vida de participantes famosos e desconhecidos mudou nas redes sociais. O impulsanamento da imagem de cada um pela transmissão do programa na TV Globo e na Globoplay é vísivel nos números de seguidores dos participantes no Instagram. Por meio da plataforma de análise de dados Crowd Tangle, o Verso contabilizou quantos seguidores os perfis dos brothers e sisters que estão na casa e os que foram eliminados ganharam. Como métrica usamos o período do dia em que o programa começou até esta sexta-feira (21).

A médica Marcela McGowan é o destaque da rede social entre os confinados. A sister entrou na casa com 223.327 seguidores. Nesta sexta-feira, a plataforma contabiliza 3.733.967. Marcela é formada em medicina com especialização na área de ginecologia e obstetrícia. Dentro da casa mais vigiada do País, ela também iniciou um romance com o brother Daniel Lenhardt.





VEJA OS DADOS DE CADA PARTICIPANTE

Babu Santana (@babusantana) 21 de janeiro - 138.997

21 de janeiro - 138.997 mil

Primeira semana - 239 mil

21 de fevereiro - 1.020.757 milhão

Aumento de 881.7 mil seguidores

Bianca Andrade (@biancaandradeoficial)

21 de janeiro - 8.755.796 milhões

Primeira semana - 9.305.684 milhões

21 de fevereiro - 9.201.023 milhões

Aumento de seguidores - 445.227 mil

Daniel Lenhardt (@daniel_lenhardt)

21 de janeiro - 48.423 mil

Primeira semana - 96.368 mil

21 de fevereiro - 217.617 mil

Aumento de seguidores - 217.617 mil

Felipe Prior (@felipeprior)

21 de janeiro - 60.362 mil

Primeira semana - 95.685 mil

21 de fevereiro - 312.819 mil

Aumento de seguidores - 252.457 mil

Flayslane (@flayslane)

21 de janeiro - 345.700 mil

Primeira semana - 503.106 mil

21 de fevereiro - 911.981 mil

Aumento de seguidores - 566.281 mil

Gabi Martins (@gabimartins)

21 de janeiro - 1.341.819 milhão

Primeira semana - 1.616.741 milhão

21 de fevereiro - 3.100.701 milhões

Aumento de seguidores - 1.758.882 milhão

Gizelle Bicalho (@gizellybicalho)

21 de janeiro - 114.580 mil

Primeira semana - 241.479 mil

21 de fevereiro - 1.145.390 mil

Aumento de seguidores - 1.030.810 milhão

Guilherme Napolitano (@guinapolitano)

21 de janeiro - 92.489 mil

Primeira semana - 239.144 mil

21 de fevereiro - 1.041.166 mil

Aumento de seguidores - 948.677 mil

Ivy Moraes (@ivymoraes)

21 de janeiro - 105.456 mil

Primeira semana - 456.830 mil

21 de fevereiro - 749.624 mil

Aumento de seguidores - 749.624 mil

Manu Gavassi (@manugavassi)

21 de janeiro - 5.448.291

Primeira semana - 6.265.695

21 de fevereiro - 8.211.581

Aumento de seguidores - 2.766.290 milhões

Marcela Mc Gowan (@marcelamcgowan)

21 de janeiro - 223.327 mil

Primeira semana - 884.449 mil

21 de fevereiro - 3.733.967 milhões

Aumento de seguidores - 3.510.640 milhões

Mari Gonzalez (@marigonzalez)

21 de janeiro - 3.792.233 milhões

Primeira semana - 4.138.122 milhões

21 de fevereiro - 4.940.296 milhões

Aumento de seguidores - 1.148.063 milhão

Pyong Lee (@Pyonglee)

21 de janeiro - 2.686,029

Primeira semana - 3.626,550

21 de fevereiro - 5.674.219

Aumento de seguidores - 2,9 milhões seguidores

Rafaella Kalimann (@rafakalimann)

21 de janeiro - 3.420.403 milhões

Primeira semana - 3.706.365 milhões

21 de fevereiro - 5.168.559 mllhões

Aumento de seguidores - 1.748.156 milhões

Thelma Assis (@thelminha_assis)

21 de janeiro - 96.995 mil

Primeira semana - 166.437 mil

21 de fevereiro - 816.691 mil

Aumento de seguidores - 746.696 mil

Victor Hugo Teixeira (@victorhsteixeira)

21 de janeiro - 48.426 mil

Primeira semana - 96.368 mil

21 de fevereiro - 217.617 mil

Aumento de seguidores - 169.194 mil

ELIMINADOS

Lucas Chumbo (@lucaschumbo)

21 de janeiro - 179.402 mil

Primeira semana - 323.015 mil

21 de fevereiro - 408.084 mil

Aumento de seguidores - 228.682 mil

Hadson Nery (@hadsonnery_oficial)

21 de janeiro - 43.384 mil

Primeira semana - 53.864 mil

21 de fevereiro - 140.528 mil

Aumento de seguidores - 91.144 mil

Lucas Gallina (@lucas.gallina)

21 de janeiro - 76.902 mil

Primeira semana - 135.322 mil

21 de fevereiro - 274.573 mil

Aumento de seguidores - 197.671 mil

Petrix Barbosa (@petrixbarbosa)

21 de janeiro - 224.973 mil

Primeira semana - 287.539 mil

21 de fevereiro - 386.849 mil

Aumento de seguidores - 161.876 mil