BBB 20: Pyong vence a prova ao lado de Daniel e é o novo líder

A prova do líder do BBB 20 desta quinta-feira (5) foi novamente realizada em duplas. Dessa vez, Pyong foi o escolhido como líder depois de vencer a disputa ao lado de Daniel, que recebeu o prêmio de R$ 10 mil em dinheiro, um smartphone, um notebook e uma TV 4K .

A competição consistiu em um labirinto onde havia três placas com produtos espalhados. Cada dupla entrou sozinha no labirinto para realizar a prova, vencendo aquela que cumprisse a tarefa em menos tempo.

Pyong e Daniel conseguiram terminar a prova em 55.16 segundos



Quarto Branco

Conforme já anunciado no programa, o esperando Quarto Branco terá início nesta sexta-feira (6) após a prova do Anjo. O vencedor, que estará imunizado, escolherá um brother para ir ao Quarto Branco como castigo do Monstro. O escolhido deverá indicar outros dois brothers para acompanhá-lo, com exceção do líder e do anjo.

O trio já estará automaticamente no paredão, a não ser que um dos participantes aperte um botão vermelho presente no Quarto Branco, terminando o castigo. Dessa forma, apenas este participante vai para o paredão inicialmente. Ou seja, o paredão desta semana pode ser quíntuplo, caso ninguém desista do Quarto Branco e somando-se à indicação do líder e voto da casa; ou triplo, caso alguém resolva deixar o local.