BBB 20: Prova do líder exige atenção e resistência e só será definida na manhã desta sexta-feira

A prova do líder do Big Brother Brasil desta semana exige atenção, resistência e agilidade dos participantes e só será definida na manhã desta sexta-feira (10). O apresentador Tiago Leifert expicou durante o programa exibido ao vivo na noite desta quinta-feira (9), que os candidatos à liderança têm que apertar um botão quando a logomarca de uma rede de calçados aparecer no telão. O último a deixar a prova é o novo líder.

De acordo com as regras do jogo, a cada rodada, que é feita em oito horários programados, o último a acionar o botão está fora da prova. Após o acionamento, as sisters e o brother devem escolher um outro modelo de calçado para usar e voltar a sentar nas poltronas para seguir na prova.

O primeiro horário em que a logomarca apareceu foi no programa ao vivo. Ocasião em que a sister Rafa foi eliminada por ter sido a úlitima a acionar o botão vermelho. Os horários programados para a logomarca aparecer novamente no telão são 0h, 1h30, 1h40, 3h, 4h45 e por fim, 6h da manhã, quando será consagrado o novo ou a nova líder.

Paredão

O paredão será formado já na noite desta sexta-feira (10) e será triplo novamente. Os emparedados serão o indicado pelo líder e os dois mais votados pela casa. A votação será aberta na sala.

A eliminação acontece na noite do domingo (12), quando será realizada outra prova do lider e a formação de um novo paredão.