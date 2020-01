BBB 20: Petrix vence a primeira prova do líder e escolhe brothers que vão ficar na 'xepa'

A primeira prova do líder do BBB 20 teve como vencedor o ginasta Petrix, do lado Camarote, na noite desta quinta-feira (23). Por ser o melhor na disputa, ele pode escolher outros nove participantes para permanecer na área vip da casa, ou seja, ter direito a regalias, a usar a cozinha mais equipada e a um cardápio completo. Foram escolhidos Lucas, Chumbo, Rafa, Manu, Gabi, Bianca, Mari, Babu e Felipe.

Os demais participantes ficarão na 'xepa', ou seja, usando a cozinha externa e uma alimentação mais restrita.

A prova foi inspirada em uma outra realizada no BBB 12. Os participantes deveriam correr até uma piscina com diversas bexigas e retornar com elas para uma plataforma individual. Petrix pegou o maior número de bexigas vermelhas, que valiam pontuação, e sagrou-se campeão.

Dinâmica da semana

Conforme explicado pelo apresentador Tiago Leifert nesta quinta-feira, a dinâmica desta semana no programa ainda terá a prova do Anjo no sábado, e a formação do Paredão no domingo. Nesta semana, o Anjo será autoimune, de modo que apenas os participantes do Camarote disputam, já que todos do lado Pipoca conquistaram a imunidade nesta terça-feira (23).

A novidade na formação da berlinda fica por conta da prova Bate e Volta. Após a indicação do líder, os dois participantes mais votados pela casa correrão o risco de ir para a decisão do público. Contudo, uma prova também realizada no domingo poderá salvar um dos dois, formando assim um paredão duplo.