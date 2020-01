BBB 20: Petrix é alvo de inquérito policial para investigar casos de assédio a mulheres na casa

O ginasta Petrix Barbosa tornou-se alvo de inquérito da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, em razão de casos de assédio em que estaria envolvido dentro da casa do BBB 20, do qual é um dos participantes.

O público do programa já aponta as infrações de Petrix desde a festa realizada no reality no dia 25 de janeiro, quando estralou as costas de Bianca Andrade, a Boca Rosa, apertando a cintura da influencer e encostando nos seios. Bianca chegou a ser chamada ao confessionário e foi questionada pela produção se sentiu que foi assediada. Ela negou.

A última ação que despertou a atenção do público aconteceu durante a festa desta quarta-feira (29). Em dado momento, quando alguns dos participantes estavam conversando na sala, Petrix se aproximou de Flayslane, que estava sentada no chão, e começou a rebolar em cima da cabeça da sister.

"De acordo com a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM) Jacarepaguá, diante dos fatos veiculados na mídia foi aberto procedimento para apurar os fatos", diz a nota enviada pela Polícia Civil a respeito dos casos.

Nesta quinta-feira (30), Petrix foi chamado ao confessionário e, conforme explicado pelo apresentador Tiago Leifert, o participante foi advertido. O ginasta chegou a se aproximar de Bianca e Flayslane para se desculpar por qualquer comportamento inapropriado.