BBB 20: Participantes que entrarão na Casa de Vidro são anunciados ao público

Já na segunda semana desde a estreia, o BBB 20 terá dois novos participantes. Eles serão escolhidos pelo público entre quatro candidatos, duas mulheres e dois homens, que estarão na casa de vidro. Os nomes dos anônimos foi divulgado nesta sexta-feira (31), nos intervalos da novela Amor de Mãe.

Primeiro foram apresentadas as duas mulheres que competirão pela vaga. Ivy, de 27 anos, é modelo e vem de Belo Horizonte.

A outra possível sister é Renata, de 32 anos, professora de educação física, vinda de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

A Casa de Vidro estará localizada no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Eles vão entrar no compartimento neste sábado (1º) e saberão quem entrará na casa na terça-feira (4).