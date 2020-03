BBB 20: Manu Gavassi e Gizelly confrontam Victor Hugo em festa e o chamam de falso

Por muito tempo considerado, por unanimidade entre participantes e público, a planta desta edição do Big Brother Brasil, Victor Hugo não tardou a colocar as asinhas de fora. Pensando que era estrategista, o maranhense fez tanto leva e traz que ser desmascarado se tornou uma questão de tempo. E esse tempo chegou na festa deste sábado (7).

Embora a noite tenha começado com brothers e sisters se divertindo com os itens adquiridos especialmente para a festa - a cama elástica, air hockey e telão com mensagens de pessoas de fora da casa, como a do diretor Boninho e da atriz Bruna Marquezine -, o clima pesou quando Prior levou Gizelly para esclarecer com Victor Hugo um mal-entendido sobre uma indicação ao paredão.

"Você me abraçou e disse assim: 'O Prior queria sua cabeça antes disso, se o Big Fone tocasse, ele ia te colocar no paredão, e eu tentei convencer ele a não te colocar'", conseguiu concluir a advogada, depois de muitas interrupções do psicólogo que, gaguejando, respondeu "Sim, mas depois que você já estava no paredão".

Enquanto Gizelly tentava explicar mais uma vez o que tinha acontecido, o maranhense se levantou para fugir da discussão, dizendo "Eu não te defendo mais, Gizelly, eu não gosto mais de você!". Foi aí que a sister perdeu a paciência e começou a chamá-lo de falso, sendo segurada pelos brothers.

"Já é a segunda falsidade que eu pego sua", gritou a sister, enquanto Vcitor Hugo fugia, dizendo "Eu não gosto de discussão, se quiser depois a gente senta e conversa."

Foi a mesma desculpa que o psicólogo usou para tentar fugir da segunda briga da noite. Enquanto se fazia de vítima com Marcela, argumentando que Gizelly era uma péssima amiga, que tinha tentado humilhá-lo e virar todo mundo contra ele, Manu Gavassi apareceu e interrompeu a conversa.

"Amor, tô muito triste com isso, deixa eu te falar uma coisa: falso para um c****! Virou para a Flay e para a Mari e pediu para votar em mim. Quer falar isso na minha cara ou não quer? Como é isso para você?", perguntou a sister, ainda bastante calma.

Sem reação, Victor insistiu em se esquivar do debate, dando a entender que Manu era mal-educada de interromper a conversa e dizendo que falaria com ela depois, porque estava conversando com Marcela. "Você entendeu, Ma? O que você acha disso?", perguntou Manu à amiga, que só então tentou confirmar com Victor se ele tinha feito aquilo. Em vez de responder, o psicólogo começou a dizer que ficou muito decepcionado com Manu, que completou "Porque ele me disse que eu ia ficar quatro, cinco dias no quarto branco e eu falei 'Ai, Victor, para de me encher o saco, eu vou ficar um dia no quarto branco'".

Irritado, Victor começou a dizer que não gostava da postura da sister: "Você quer conversar sério? A gente senta e conversa como dois adultos. Agora, ficar assim, eu não gosto desse tipo de coisa". Zero comovida com o drama do colega, Manu pediu para o brother parar e disse: "Quando você vira para duas pessoas que gostam de mim e pede para elas votarem em mim sem motivo algum, eu crio um escândalo, eu falo pra câmera, eu faço o que eu quiser, você é um falso do c****, é isso que você é!".

Achando que estava arrasando com o público, o maranhense soltou "Nossa, tá mostrando a cara! Continua! Brasil, veja! É isso que eu queria!". Manu ficou tão irritada que pegou o colega pelo colarinho e disse "Que o Brasil veja você sendo um p* de um falso!", enquanto ele, empolgado, gritava "Vai, bate ".

Depois que Marcela tirou a amiga de perto, Victor começou a fazer uma cena para as câmeras, gritando: "Brasil, eu tenho certeza de tudo, e do quanto eu tô sendo injustiçado por essas pessoas o tempo todo e agora tá todo mundo contra mim". Sensata, Thelma respondeu "Você tem as condutas erradas, vai colher as consequências, ué. Arque com as consequências".

Insatisfeito, Victor continuou o show, tentando puxar Ivy para seu lado, achando que ia ser consolado: "Você acredita em mim, Ivy? Eu tenho certeza! Eu conto o contexto, se você quiser". Mas a sister também desabafou sobre sua falsidade: "Eu tô chocada com as coisas que eu ouvi, cara! Fiquei sabendo que você falou que a Rafa e o Pyong entregaram a prova do líder pra mim e do Daniel, você viu o quanto que a gente correu naquela prova!". No fim das contas, o psicólogo terminou a noite dançando sozinho.

Com pena, Prior disse para Babu que não se sentia bem por ter exposto o colega e que queria ir lá consolá-lo, mas o ator foi tachativo: "Ele se expôs sozinho. Deixa ele dar a volta por cima dele. Todo mundo aqui é maior de idade. Eu não tô sendo cruel, eu tô tentando deixar ele mostrar que é forte", concluiu.

Enquanto isso, na sala, Manu celebrava com Rafa e Pyong o fato de ele ter feito tudo isso em uma casa cheia de câmeras. "Como ele consegue explodir tudo isso em uma noite só?", refletiu Pyong. "Esse é o lado bom do BBB", ponderou Rafa. "Ele age como se ganhar isso aqui fosse definido pelas pessoas que estão aqui, não por quem está assistindo de lá."