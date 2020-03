BBB 20: Manu aperta o botão vermelho no Quarto Branco e está no paredão

Após especular com Felipe Prior e Gizelly sobre as consequências de apertar o botão vermelho do Quarto Branco, Manu decidiu acionar o dispositivo no início da madrugada deste sábado (7), menos de dez horas depois de ter entrado no local com os outros dois participantes.

Automaticamente, a sister está no paredão de domingo e livrou Gizelly e Prior do paredão, pelo menos momentâneamente, uma vez que eles não estão imunes e podem tanto ser indicados pelo líder Piong como podem ser votados pela casa.

"A vida é assim. Às vezes você tem que fazer algumas escolhas. Vamos embora. Pode ir", afirma Felipe. "Se eu apertar, você tem chance de estar imune. Se você apertar, você está no Paredão de qualquer maneira", fala Manu. "Quer que eu aperte?", questiona o arquiteto.

Alguns segundos se passam, e Manu decide apertar o dispositivo. "Vai dar certo. A prova é ver se a gente tem coragem ou não. Pode ficar tranquila, Gi.", continua Felipe. "Tomara que seja imunidade", diz Manu.

Após deixar o Quarto Branco, os participantes retornaram para a casa e voltaram a especular com os outros brothers sobre as possíveis consequências de terem deixado o castigo do monstro antes do previsto.

Quarto Branco

Conforme explicado anteriormente pelo apresentador Tiago Leifert, como a dinâmica faz parte do castigo do monstro, ele iria até domingo (8). Se nenhum dos três indicados do Quarto Branco apertasse o botão para sair, os três estariam no paredão. Desta forma, a berlinda poderia ter até cinco brothers, somando o indicado pelo líder e o mais votado da casa.

Caso um deles apertasse o botão para sair do Quarto Branco, os outros dois estariam livres da berlinda, e o paredão seria triplo. Segundo Tiago Leifert explicou na noite desta quinta-feira (5), não haverá prova bate e volta neste paredão.