BBB 20: Ivy e Daniel vencem a prova do anjo e mandam Thelma e Flayslane para o Monstro

Ivy e Daniel venceram a prova do Anjo do BBB 20 neste sábado (14). Como prêmio, Daniel ganhou R$ 4 mil reais, e Ivy, R$ 2 mil, depois de escolherem mesas com os valores.

Eles mandaram Thelma e Flayslane para o castigo do Monstro, que nessa semana relembra a participante Solange, do BBB 4, com sua famosa versão da música "We Are The World", que passou a ser conhecida como "Iarnuou". Elas terão que andar com a gaiola usada pela sister em prova de resistência onde cantou a música.

Os dois Anjos da semana precisaram escolher, em conjunto, uma pessoa da casa para imunizar no próximo paredão, que será formado neste domingo (15). Babu e Rafa já estão na berlinda em razão da prova do Líder realizada na quinta-feira (12), mas os participantes não sabem da informação até o momento. Eles só poderão se salvar após a prova Bate e Volta, realizada também no domingo entre eles e o mais votado pela casa.

Felipe Prior garantiu a liderança e poderá mandar uma pessoa para o paredão que não terá chance de sair da votação popular.

Prova

A prova do Anjo deste sábado foi disputada em duplas. Os dois precisavam se revezar para transferir um líquido entre dois recipientes usando um pano absorvente. Para isso, precisavam atravessar uma passarela. Vencia a dupla que chegasse à marca estipulada no tubo e apertasse um botão primeiro.