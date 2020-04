BBB 20: Ivy é a nova líder, após vencer prova de atenção e resistência

A mineira Ivy é a líder da semana no BBB 20, após vencer a prova de atenção e resistência na madrugada desta sexta-feira (10). Ela e Mari foram as últimas a deixar o jogo, após cerca de oito horas na disputa. Com a vitória, a sister vai indicar alguém no paredão de logo mais à noite e também fica imune aos votos dos demais.

Desta vez, os participantes precisavam apertar um botão quando uma logomarca aparecia no telão. A cada rodada, o último a apertar estava fora da disputa pela liderança. Quem apertasse o botão quando a logomarca não estivesse na tela também perdia.

Manu foi a sexta eliminada, seguida por Thelma, após permanecer na prova por mais de três horas. Flayslane foi a quarta a não conseguir apertar o botão a tempo, e abraçou Ivy ao sair do campo de prova.

Babu foi o terceiro brother eliminado. Gizelly foi a segunda a deixar a prova, depois que uma rodada foi cancelada por conta de erros técnicos. Rafa foi a primeira eliminada, ainda durante o programa ao vivo na noite de ontem.

Confira o horários das rodadas:

1ª rodada: ao vivo

2ª rodada: 00h - anulada por erro técnico

3ª rodada: 1h

4ª rodada:1h30

5ª rodada: 1h40

6ª rodada: 3h

7ª rodada: 4h45

8ª rodada: 6h