BBB 20: Internautas pedem expulsão de Daniel por assédio a Gizelly

A 20ª edição esta repleta de discussões, brigas e revoltas do público por ações tomadas pelos brothers na casa. Desta vez, internautas pedem pelas redes sociais a expulsão de Daniel Lenhardt. O gaúcho está sendo acusado de assédio após passar a mão e dar um tapa no bumbum de Gizelly na madrugada desta terça-feira (25).

Enquanto Victor Hugo contava novidades da profissão para os colegas, na área externa da casa, Daniel chegou, sentou atrás da advogada e colocou a mão na perna dela. Visivelmente incomodada, Gizelly afastou a mão do colega. Depois, ele abraçou novamente as pernas da colega e deu um tapa no bumbum dela.

As cenas causaram revolta no público, que pediu a expulsão de Daniel por assédio. A hashtag #DanielExpulso é um dos assuntos mais comentados no Twitter do Brasil nesta manhã, com questionamentos a produção do programa sobre o comportamento do brother.