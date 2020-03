BBB 20: Internautas apontam manipulação na prova do líder e pedem revisão

A vitória do brother Felipe Prior na prova do líder desta quinta-feira (12) no Big Brother Brasil 20 está sendo questionada nas redes. Segundo internautas, na última etapa do desafio, quando restavam apenas Prior e Rafa Kalimann, a sister teria apertado o botão que levaria à sua vitória antes de seu adversário, apesar de seu monitor ter acusado o contrário.

Não demorou para que a hashtag #ProvaManipulada chegasse aos assuntos mais comentados do Twitter na manhã desta sexta-feira (13).

A prova do líder funcionou da seguinte forma: no gramado foram colocados dois antitranspirantes gigantes. Toda vez que ambos soltavam um spray, os brothers deveriam apertar botões na frente deles. O último a apertar de cada rodada ficava fora da disputa. O primeiro eliminado, assim como o penúltimo, iria direto para o paredão.

Babu foi o primeiro,e chorou após deixar a prova. Na sequência, Gabi e Pyong foram eliminados porque apertaram o botão fora de hora.

Em outra rodada mostrada no programa de quinta, Daniel foi o eliminado. Em seguida, ainda na exibição ao vivo do BBB, Mari deixou a prova. Thelma foi a sexta eliminada, e Manu, a sétima. Marcela foi logo depois, seguida de Gizelly e Flayslane.

Os últimos jatos de spray foram programados para 3h10 (Ivy foi 11ª eliminada) e apenas Rafa e Prior seguiram na disputa. Ele comemorou bastante a conquista da liderança e deu um longo abraço em Babu.