BBB 20: Hadson é eliminado com 79% dos votos em paredão com Felipe

O ex-jogador de futebol Hadson foi o terceiro eliminado do BBB20, em paredão disputado com o arquiteto Felipe, na noite desta terça-feira (11). O paraense teve 79,71% dos votos do público para deixar o programa. Felipe recebeu 20,29% dos votos e garante pelo menos mais uma semana na casa.

No discurso de eliminação dado aos brothers, Tiago Leifert alertou para a brevidade e rapidez com que tudo muda no programa. "O problema é que o BBB não é justo. Vocês não têm obrigação nenhuma de falar nada pra ninguém. O BBB tá vivo, tá 'vivasso'. Tá andando muito rápido. O BBB, a cada minuto, muda. E, talvez, tenham outras histórias surgindo", disse.

Hadson foi indicado pela líder Gabi na noite da formação do paredão, no domingo (9). Já o paulista Felipe recebeu nove votos da casa em votação aberta. O maranhense Victor Hugo recebeu cinco.

Em seguida, os dois mais votados foram para a prova da sorte, que livraria um deles do paredão. Com alfinetes, ambos deveriam se alternar para estourar balões. Aquele que estourasse o balão de número 10 ficava livre do confronto e a sorte acabou indo para Victor Hugo, que estourou o balão dourado e escapou.