BBB 20: Guilherme Napolitano e Gabi Martins decidem não continuar o namoro

Nesta sexta-feira (17), a dúvida dos fãs do casal “Guibi” foi solucionada. Guilherme Napolitano anunciou que não continuará o namoro com Gabi Martins. Os dois estavam conversando desde que a cantora foi eliminada do BBB20. Nos stories, o modelo disse que, a partir de agora, eles serão apenas amigos.

"Eu e a Ga conversamos. A gente trocou uma ideia ontem e hoje também, tivemos uma conversa super saudável, conseguiu se resolver em relação a tudo que todo mundo tem perguntado, a pressão que tem colocado na gente. Tá sendo difícil, mas eu decidi que a gente vai seguir como amigo. Eu desejo muito sucesso na vida dela, ela é uma pessoa incrível e gostei muito do que a gente viveu no Big Brother e só tenho coisas boas para lembrar", afirmou.

Guilherme pediu também para que os seguidores não ataquem a cantora na internet por causa do término. “Espero que todos que gostem da gente não ataquem ela nem fiquem com comentários maldosos na internet". Até o momento, Gabi não se pronunciou sobre o assunto.

Os dois se conheceram no Big Brother Brasil 20 e iniciaram uma relação logo nas primeiras semanas. O namoro foi alvo de polêmicas, que também envolveram a influenciadora digital Bianca Andrade, e mais tarde, o psicólogo Victor Hugo, ambos confinados no programa.