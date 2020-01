BBB 20: Guilherme é o novo líder e Petrix é indicado ao paredão por Pyong

Na noite desta quinta-feira, Guilherme conquistou a liderança da semana no BBB 20. Além disso, Pyong ganhou o poder para indicar uma pessoa ao paredão e mandou Petrix para a berlinda.

A prova do líder recordou uma outra feita no BBB 5, vencida na época por Grazi Massafera. Vestidos de coelhos, os participantes ocuparam raias numeradas para disputar uma corrida de saco. Durante o programa, o público pode escolher uma raia que daria a liderança, e outra que daria a possibilidade de indicar alguém para o paredão. Dessa forma, a raia 2 foi ocupada por Guilherme, enquanto a raia 7 estava com Pyong.

Como primeira missão, Guilherme escolheu mais nove participantes para ficar na área vip durante a semana, sendo eles Hadson, Bianca, Lucas, Flayslane, Felipe, Rafa, Mari, Manu, Victor Hugo. Eles terão acesso ao cardápio completo e poderão frequentar o quarto do líder. Guilherme também poderá vetar quatro pessoas da próxima prova do líder.

Após a decisão de Guilherme, foi a vez do apresentador Tiago Leifert informar a Pyong que ele deveria mandar alguém para a votação do público. Ele, então, indicou Petrix, que havia sido o líder na semana anterior.

Formação do paredão

O paredão desta semana terá, inicialmente, quatro concorrentes. Além de Petrix, uma pessoa será indicada pelo Big Fone, que vai tocar neste sábado (1º). No domingo, uma pessoa será indicada pelo líder e, o quarto participante será o mais votado pela casa. Este último disputará com Petrix a prova Bate-e-Volta, que dá uma última chance para escapar do paredão.

A prova do Anjo acontece normalmente neste sábado (1º), e o participante vencedor poderá imunizar um colega, que não poderá ser indicado ou votado para o paredão.