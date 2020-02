BBB 20: Globo diz que vai rever Big Fone para saber se Petrix empurrou Pyong Lee

A Globo anunciou neste domingo (2) que vai rever as imagens para ver se houve alguma irregularidade no choque entre Petrix e Pyong Lee para atender o primeiro Big Fone da temporada. Internautas apontaram que o ginasta teria empurrado o hipnólogo e, com isso, teria conseguido atender a ligação.

"Imagens serão avaliadas para confirmar se houve alguma irregularidade no choque deste sábado, 1/2, entre Petrix e Pyong", publicou a emissora em seu perfil oficial no Twitter.

Assim que terminou a prova, Tiago Leifert chegou a comentar o encontrão tinha sido normal, mas os internautas começam a reclamar e a pedir que o uso do VAR (árbitro assistente de vídeo no futebol) para verificar conduta do ginasta.

O Big Fone deu o poder a Petrix de indicar algum dos confinados ao paredão, ao que o atleta respondeu o nome de Pyong Lee. O hipnotista havia indicado Petrix ao paredão na última quinta (30), quando ganhou o poder após Prova do Líder.

No Twitter, Pyong Lee e Petrix eram os dois assuntos mais comentados no momento da transmissão do episódio pela Globo. Os internautas pediam justiça a Pyong Lee pelo empurrão de Petrix. O Globoplay, serviço de streaming da empresa, chegou a fazer uma postagem na rede social brincando com o ocorrido e, em seguida, apagou.

Segundo o apresentador Tiago Leifert, ainda faltam dois indicados ao próximo paredão. São os votos do Líder da semana, Guilherme, e da casa, que serão definidos neste domingo (2). Após a indicação, Petrix conversou com Pyong Lee e pediu que o participante não o levasse "a mal".

"O seu já está resolvido, não tem o que fazer. O meu também já está resolvido, não tem o que fazer. A gente não tem controle de nada aqui. Não dá nem para escolher quem vai comigo. A única ameaça que eu tinha, era eu ir com você. Aconteceu. Eu não fiquei feliz", continuou Petrix.

Na internet, público pede que o momento do empurrão seja revisto e providências sejam tomadas. Os internautas acusam a emissora de "passar pano" (livrar de uma acusação) para Petrix, desde que o participante foi acusado de assédio sexual em episódios envolvendo Bianca Andrade, a Boca Rosa, e Flayslane.

Até o apresentador Celso Portiolli entrou na onda e compartilhou sua opinião: "Pelo vídeo do Twitter, de longe parece que o rapaz empurrou o Pyong, olhando de perto, parece que tá longe".

O empurrão está sendo comparado a outros episódios de agressão no programa, que levaram à expulsão dos participantes envolvidos. Foi o caso de Hariany, que foi obrigada a deixar o programa um dia antes da final após empurrar Paula no BBB 19, e Ana Paula Renault, que foi desclassificada do BBB 16 por bater em Renan.