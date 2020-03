BBB 20: Gizelly é a nova líder da semana ao vencer prova com Ivy; Gabi e Mari estão no paredão

Gizelly é a mais nova líder do BBB 20 ao vencer, na noite desta quinta-feira (26), a prova realizada em dupla com Ivy. Como a liderança não é compartilhada, elas precisaram escolher entre si, e decidiram que Gizelly é a nova líder. A sister ganha a imunidade, o acesso ao Quarto do Líder e a missão de dividir a casa entre VIP e Xepa. Já Ivy ganha R$ 10 mil.

A dupla Gabi e Mari foi a que menos pontuou e, por isso, as sisters estão no Paredão. Elas participam da Prova Bate e Volta no próximo domingo, (29) Antes da prova, Thelma vetou Flayslane.

A prova

Divididos em duplas, os participantes tinham três minutos para colocar o máximo de blocos possível em uma janela. Um ficava manobrando o joy stick e o outro ficava suspenso e deveria ser içado até o local onde os blocos deveriam ser colocados.

Cada bloco tinha uma pontuação diferente, dependendo da cor. As duplas foram formadas por Rafa e Manu (85 pontos) Ivy e Gizelly (130 pontos), Babu e Felipe (80 pontos), Marcela e Thelma (110 pontos) e Gabi e Mari (70 pontos).