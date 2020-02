BBB 20: Gabi entra em acordo com Guilherme e é a nova líder da casa

Gabi é a nova líder do Big Brother Brasil 20. Um dia após vencerem juntos a prova do líder, disputada na noite desta quinta-feira (6), Gabi e Guilherme tiveram que escolher entre qual dos dois ficaria com a liderança da casa e um prêmio de R$ 10 mil reais.

Durante a edição desta sexta-feira (7), o apresentador Tiago Leifert pediu para que a dupla informasse a decisão. Após um acordo, a sister ganhou a imunidade, acesso ao Quarto do Líder e a missão de dividir a casa entre VIP e a Xepa.

Guilherme ficou com o prêmio de R$ 10 mil reais em dinheiro e mais R$10 mil reais em compras em um aplicativo de uma loja, que patrocinou a prova, além de poder disputar a prova do anjo.

A nova líder Gabi escolheu Pyong, Babu, Victor Hugo, Flayslane, Ivy, Daniel, Marcela, Gizelly, Thelma e Guilherme para integrarem o VIP.