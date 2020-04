BBB 20: Gabi é eliminada com 59,61% dos votos

Gabi é a 11ª eliminada do Big Brother Brasil 2020. A sister teve 59,61% dos votos. Thelma recebeu 36,28%. Babu recebeu 4,11%.

Após o anúncio da elminação, a cantora recebeu os abraços dos colegas de confinamento. A mineira saiu da casa aplaudida pelos outros brothers.

Prova do líder

Após a eliminação de Gabi, os confinados participaram de uma nova Prova do Líder. Thelma venceu e indicou Flayslane para o paredão.

Votação

Na sequência, Leifert explicou que a casa seria dividida em dois grupos, com exceção da líder. Em seguida, o apresentador explicou que o grupo 1 só poderia votar em alguém do grupo 2, e vice-versa.

O mais votado do grupo 1 foi Babu. Marcela foi a mais votada pelo 2. Com isso, Babu, Flayslane e Marcela se enfrentam no próximo Paredão.