BBB 20: Felipe Prior diz que mulheres da casa "estão sacando que Pyong é falso"

Foram poucas horas de Quarto Branco, o suficiente para que os participantes do Big Brother Brasil 20 (BBB20) amanhecessem, neste sábado (7), focados no paredão e em seus principais adversários no jogo. Babu, que ficou bastante abalado com a ida de Felipe Prior para o Quarto, matou a saudade do amigo e mirou a artilharia para o hipnólogo Pyong Lee.

Os dois conversaram sobre o brother na cozinha da xepa. Babu afirma que o hipnólogo só dá motivos para votar nele. Prior concorda e diz que as meninas gostam dele por ser fofo, mas que as coisas estão mudando.

"Elas já estão sacando que é falso, só que elas não assumem. Sabe qual o problema? Elas também estão sendo falsas com ele. A Flayslane foi acordar ele, por que não acordava todo dia?", questionou Prior, que na sequência explicou ao companheiro sua teoria sobre Pyong.

"Ele sabe que as meninas estão sendo falsas com ele, mas o voto dele não vai ser nelas. Ele vai querer tirar quem realmente incomoda ele, que sou eu ou você. Se a gente sai, o jogo dele fica fácil", complementou.

Mais cedo, Prior comentou sobre a ida ao Quarto Branco com Manu Gavassi e Gizelly, durante o Raio-X do programa deste sábado. "Ontem teve Quarto Branco... A gente está achando que vai ser um paredão triplo. Se for, quero muito ficar aqui, está sendo muito importante. Estou disposto a dar o meu melhor. Todo mundo fala que me adora, mas todo mundo vota em mim", questionou.