BBB 20: Ex-marido de Ivy diz que faltou treinamento antes do programa: “Não é fada sensata”

Ex-marido de Ivy Moraes, do BBB 20, o empresário Rogério Fernandes acredita que o desempenho da mineira no jogo foi prejudicado pelo fato dela não ter passado por um treinamento antes do programa. Em entrevista ao site da jornalista Patrícia Kogut, ele afirma que a participação de Ivy ocorreu às pressas e que ela não estava preparada.

“O Big Brother hoje é diferente das outras edições, que só tinham pessoas anônimas. Elas eram mais autênticas, se entregavam ao jogo. Muitas vezes não tinha essa questão da estratégia, de saber jogar. Agora, é diferente. Muita gente ali sabe lidar com o público e se comportar diante das câmeras, conhece a linguagem. Ivy não estava preparada nesse sentido”, disse Rogério.

Após ser escolhida pelos próprios telespectadores para ingressar no BBB 20, por meio da Casa de Vidro, a modelo causou na internet por promover comentários e atitudes polêmicas contra Babu e Thelma.

“Ela fala o que dá na telha. Se tiver briga, briga. Se tiver que quebrar barraco, vai quebrar. Ela não é fada sensata. Quem vê o programa tem essa visão e acha que quem está lá tem que ser sensato. A Ivy se inscreveu, foi chamada e dois dias depois estava embarcando. Não deu tempo de contratar um media training (treinamento de mídia). Isso a desfavoreceu muito”, completou o empresário.

Rogério também afirma que, ao ser pega de surpresa, Ivy acabou deixando o gerenciamento das redes sociais a cargo da irmã, Júnia, de 15 anos. Entretanto, como a situação estava complicado, o ex-marido resolveu assumir a posição. O casal está separado há nove meses mas ainda não assinaram os papéis do divórcio.