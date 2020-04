BBB 20: Ewbank e Marquezine torcem por Manu e Babu, mas Anitta defende Mari

A formação do novo paredão do BBB 20 dividiu a torcida dos famosos nas redes sociais sobre quem será o próximo eliminado do reality show. Na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão, a maioria parece querer a permanência de Babu e Manu. Anitta, porém, é uma das pessoas que defendem a continuidade de Mari no programa.

Nos stories do Instagram, a cantora postou uma foto com as hashtags #FicaMari e #FicaBabu, além de publicações de Gabriela Pugliesi e de Paulo Gustavo, que também torcem para Mari e Babu continuarem no jogo. Anitta já havia demonstrado torcida a favor do ator carioca em outros momentos.

Fiorella Mattheis também está torcendo por Babu. No Twitter, a atriz e apresentadora comentou a última prova do líder, realizada neste domingo (19), na qual o brother não teve sorte para vencer. “A sorte do Babu está em ser o novo milionário desse Brasil!", escreveu.

Grandes amigas de Manu Gavassi, Giovanna Ewbank e Bruna Marquezine demonstraram seu apoio pelas redes sociais. "Eu gosto muito dos três. Acho a Mari muito maneira, linda e do bem, mas a Manu é minha amiga, minha fadinha, amo muito. E Babu merece demais estar nessa final por inúmeros motivos!", escreveu a apresentadora.

Já Bruna, que sempre convoca votações a favor da permanência de Manu na casa, elegeu a influenciadora digital Mari Gonzalez como alvo neste paredão e afirmou: “Amanhã vai ter mutirão, sim!”

Fernanda Paes Leme também escolhe Mari para sair do jogo, mas sem conflitos. “Um top 5 sem defeitos. A trajetória de cada um no jogo é muito sincera e interessante", comentou no Twitter.

Larissa Manoela foi uma das poucas que não decidiu um lado na disputa de amanhã (21). "Que paredão difícil, hein", comentou a atriz.