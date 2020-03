BBB 20: Em prova do Líder de atenção e resistência, Babu é o primeiro eliminado e está no paredão

Durante a prova do Líder desta quinta-feira (12) no BBB 20, Babu Santana foi o primeiro participante eliminado e já está no paredão. A competição envolve atenção e resistência. Dois sprays gigantes estão instalados na área externa da casa. A cada vez que borrifarem, os brothers e sisters devem acionar um botão. O último que apertar é eliminado da prova.

Pyong e Gabi também saíram da prova logo em seguida, por apertarem o botão por engano, o que também é motivo para eliminação. Daniel foi o quarto a deixar a competição.

Conforme as regras, os eliminados na primeira e na última rodada garantem uma vaga no próximo paredão. Os dois, contudo, terão direito de participar da prova Bate e Volta ao lado do mais votado pela casa no domingo (15). O indicado pelo líder vai direto para a berlinda.

Os sprays serão acionados em horários já estabelecidos pela produção. O último, com a definição do líder e do segundo emparedado, será às 6h30 desta sexta (13).

Além disso, a prova do Anjo de sábado (14) terá dois vencedores. Eles devem escolher uma pessoa da casa para imunizar.