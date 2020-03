BBB 20: Em prova do Líder com equilíbrio, Daniel é o primeiro eliminado e está no paredão

Daniel foi o primeiro eliminado da prova do Líder que teve início na noite desta quinta-feira (19), no BBB 20, e já está no paredão. A disputa pela liderança da semana envolve equilíbrio e resistência, onde os brothers divididos em duplas ficam em cima de uma plataforma.

Durante a competição, a plataforma gira, tem efeitos e para repentinamente. Daniel, que fazia dupla com Gabi, se desequilibrou e caiu.

De acordo com as regras, o vice-campeão da prova ganhará a imunidade e o primeiro a sair está no paredão. O último a deixar a competição será o líder e além de indicar alguém para a berlinda, poderá vetar um competir na próxima prova do Líder.

Daniel terá o direito de de participar da prova Bate e Volta ao lado do mais votado pela casa no domingo (22). No sábado (21) haverá prova do Anjo.