BBB 20: Diogo Melim não estará presente na plateia do paredão de Bianca Andrade

No primeiro paredão do Big Brother Brasil 20, em que Bianca Andrade disputou contra Lucas Chumbo, seu namorado Diogo Melim marcou presença na plateia ao lado da família da influencer. Entretanto, nesta terça-feira (25), o cantor tem show marcado em um camarote na Marquês de Sapucaí, no Centro do Rio, e não chegará a tempo do paredão entre Boca Rosa, Flayslane e Felipe Prior.

A presença de Diogo era questionada pelos fãs, que não sabem se o relacionamento dos dois segue normalmente. O motivo foi uma confissão de Bianca durante festa no reality. Ela falou que estava com vontade de beijar Guilherme. Em seguida, o cantor apagou do Instagram todas as fotos ao lado dela. Diogo Melim ainda não se pronunciou sobre o fim do namoro.

A história do casal foi marcada por idas e vindas, devido a agenda atribulada de ambos. Em junho de 2019, eles decidiram que queriam ficar juntos, por nutrirem sentimentos um pelo outro, além de sentirem ciúmes de outras pessoas.