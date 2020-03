BBB 20: Daniel é o nono eliminado com 80,82 % dos votos em paredão com Ivy e Flayslane

Com 80,82% dos votos, o gaúcho Daniel foi o nono eliminado do BBB 20 em paredão triplo com Ivy e Flayslane, na noite desta terça-feira (24). A segunda participante mais votada para deixar a casa foi Ivy, que recebeu 9,64% dos votos. A paraibana Flayslane foi a menos votada pelo público, com 9,54%.

A eliminação de Daniel deixou incrédula e perplexa a chamada "comunidade hippie" do BBB 20, como os próprios participantes batizaram o grupo formado pelo próprio Daniel, Marcela, Ivy, Thelma, Gizelly, Manu e Rafa. No Jogo da Discórdia, realizado na noite desta segunda-feira (24), a maioria do grupo apostou na eliminação de Flayslane.

Daniel foi colocado no paredão após ser o primeiro a sair na última prova do líder, de resistência, realizada na última quinta-feira (19). Já Flayslane foi escolha da líder Thelma. Felipe Prior foi o mais votado pela casa, com cinco votos, teve que escolher sua oponente, e mandou Ivy para o paredão. O brother se safou na prova bate-volta.

Antes de entrar no programa, Daniel e Ivy disputaram com outros dois participantes a preferência do público para deixar a Casa de Vidro e integrar o time de concorrentes ao prêmio de R$ 1,5 milhão.