BBB 20: Com 75%, Lucas Chumbo é o primeiro eliminado da edição

Na noite do primeiro paredão do BBB 20, quem deixou a casa foi o surfista Lucas Chumbo. Ele disputou a berlinda contra a digital influencer Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa. O resultado divulgado por Tiago Leifert nesta terça-feira (28) indicou que a eliminação ocorreu por 75,54% dos votos do público. A primeira berlinda do BBB teve mais de 25 milhões de votos.

"É uma oportunidade incrível, muito grato de tá aqui hoje. Tudo o que eu vivi foi intenso. Eu sou um cara intenso, gosto de viver tudo intensamente", disse o surfista logo depois de sair da casa.

Na noite da formação do paredão, Bianca foi indicada pelo líder, o ginasta Petrix Barbosa. Os mais votados pela casa foram o hipnólogo Pyong Lee, com dez votos, e Chumbo, com quatro. O surfista, contudo, perdeu a nova prova do "Bate e Volta", que dá a chance para que um dos indicados pela casa escape do paredão.