BBB 20: Chay Suede, ex-namorado de Manu Gavassi, declara torcida para ela após polêmica

Ex-namorado de Manu Gavassi, o ator Chay Suede declarou torcida para ela pelas redes sociais. Ao responder a um seguidor que perguntou se o apoio dele iria para Felipe Prior, Suede foi enfático: "Jamais".

A uma outra seguidora que falou bem de Manu e escreveu sobre a possibilidade de ela ficar na casa, Suede postou uma imagem de reza. Tudo isso na última postagem do artista sobre a volta da reprise de 'Novo Mundo' à Globo.

A curiosidade é que é a primeira vez que Chay se posiciona após o público levantar o nome dele a uma possível traição na época em que ele e a cantora namoravam.

O ator Chay Suede começou a ser ofendido em suas redes sociais em fevereiro por conta de uma fala da cantora Manu Gavassi dentro do BBB 20.

A cantora e influenciadora conversava sobre machismo e disse que "já viveu isso na pele" e, sem citar nomes, disse algo que foi entendido pelos internautas como uma indireta para o ator Chay Suede. Os dois namoraram entre 2011 e 2014, e há boatos de que ele a tenha traído em sua própria cama.

"[Ele] Foi endeusado pelo Brasil, e eu saí de recalcada por anos. Eu sei o que é ser vítima de uma coisa, que é machismo, que é você passar a mão. 'Menino age assim mesmo com mulher. Menino trai mesmo. Menino vai me trair na minha cama mesmo, e está tudo bem, porque ele me ama'. [...] Eu aceitei isso e ainda fui julgada, ainda fui de trouxa", disse Manu.

No Instagram de Chay, fotos em que apareciam a mulher dele, Laura Neiva, e sua filha recém-nascida Maria, foram fechadas para comentários. Porém, na última foto dele sozinho, na época, os comentários estavam abertos. E foi justamente nessa imagem que muita gente começou a ofendê-lo e a "cancelá-lo".