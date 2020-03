BBB 20: Boninho confirma a volta do Poder Supremo

O diretor do BBB 20, Boninho, confirmou a volta de outro elemento já presente em edições anteriores do programa: o Poder Supremo. O participante contemplado com o bônus, poderá mudar qualquer decisão do jogo em um período de até duas semanas, incluindo tirar pessoas ou até ele mesmo do paredão.

A afirmação foi respondida por Boninho em resposta a um telespectador no Twitter. "O Big Fone essa semana vai ser o do poder supremo, Bones", perguntou. "Oba! Essa vc pescou! Vai ter poder supremo sim!!!", respondeu o diretor.

Boninho anuncia volta do Poder Supremo ao BBB 20 Reprodução/Twitter

O Poder Supremo já aconteceu em duas edições do Big Brother Brasil. A primeira vez foi no BBB 10, quando Marcelo Dourado conseguiu o benefício e usou para se livrar do paredão depois de ser indicado pela casa. Já no BBB 12, Laisa atendeu o Big Fone e conquistou o Poder Supremo. Ela vetou a decisão do Anjo Yuri, que daria a imunidade a Monique, dando o benefício para o próprio Yuri.