BBB 20: Bianca Andrade acusa Pyong de assédio e pede saída dele

A influenciadora e empresária Bianca Andrade, que deixou o Big Brother Brasil 20 na semana passada, já declarou sua torcida para o paredão formado neste domingo (1º).

Ela fez um post em suas redes sociais, logo após o programa, pedindo a saída de Pyong e chegou a afirmar que ele assediou colegas de confinamento.

"Eu fiz merda, fiz. Mas o Pyong também fez. No mesmo dia em que eu estava bêbada, louca, Pyong também estava louco e fez um monte de coisa. Se ele não sair, aí eu realmente não vou conseguir entender. Até porque, pelo que eu vi, ele deu em cima de mim, da Marcela e da Flay, alguém me corrija se eu estiver errada".

Pyong está disputando a preferência do público com Guilherme e Gizelly. Felipe Prior também tinha sido indicado, mas conseguiu se livrar da berlinda ao vencer a prova Bate e Volta, realizada após a votação do paredão.

Nesta semana, as indicações seguiram regras diferentes. A líder Ivy indicou Guilherme, que teve o direito de puxar um concorrente para a berlinda, e escolheu Pyong. O indicado pela casa, que foi Felipe Prior, também teve o mesmo direito, e optou por indicar Gizelly.

Bianca, que era muito amiga de Guilherme dentro da casa, também reconheceu que existe uma forte torcida para a saída do modelo. "Mas se uma mulher faz merda, ela sai. Então porque quando um homem faz a mesma merda, ou pior, ele fica? Então é isso: Fora Pyong! Assediou. Não é mentira minha, estou falando o que realmente aconteceu."

A influenciadora pediu ainda que as pessoas não ataquem a família de Pyong por conta das ações dele, e brincou que pode até ir buscar o hipnólogo na porta da Globo após sua eliminação. "Pior que eu busco mesmo. Pra falar 'Oi queridão, vem cá meu anjo, você não pediu pra que eu saísse, eu também pedi [pra você sair]'."

A mulher de Pyong não comentou a indicação do marido, mas muitos internautas especularam uma possível separação dos dois, após ela mudar o nome de seu perfil no Instagram, retirando o sobrenome dele. Agora respondendo por @sammyofc, ela postou uma mensagem com sua assessora para explicar.

Segundo ela, a troca de nome já tinha sido solicitada há cerca de um ano, mas foi autorizada apenas agora. "Pior que entrou justamente hoje o nome", afirmou a assessora, pedindo para que ela "acalmasse" os fãs. "Estão pensando que vou me separar. Jamais meu Deus do céu", disse ela na mensagem.

Bianca e Melim

Neste fim de semana, Bianca Andrade usou suas redes sociais para anunciar, ao lado do músico Diogo Melin, que os dois não estão mais namorando. Ele já tinha apagado fotos deles de suas redes sociais enquanto ela ainda estava confinada, após a aproximação dela e do modelo Guilherme.

Neste sábado (29), os dois postaram um vídeo em que afirmam aos fãs que realmente não estão mais namorando, mas que continuam amigos e admirando um ao outro.

A influenciadora, que já tinha falado sobre o crescimento das vendas de seus produtos durante o confinamento, agora comemorou o aumento de seguidores no Instagram.

Ela, que iniciou o programa com 8,2 milhões, chegou a 9,3 mi no decorrer do programa, mas chegou a perder um pouco desse crescimento ainda no BBB.

Agora, após deixar o confinamento, ela já ultrapassou os 10 milhões de seguidores. "Vocês que estão virando todo o jogo. Eu não sei como agradecer", afirmou ela a seus fãs em seus Stories.