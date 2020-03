BBB 20 bate um bilhão de votos em paredão e quebra recorde de todas as edições

O BBB 20 bateu nesta tarde o próprio recorde de votos em um paredão. Foram mais de 1 bilhão de votos dados pelo público desde domingo (29) para o paredão entre Manu Gavassi, Felipe Prior e Mari Gonzalez.

A informação foi dada no fim da tarde desta terça-feira (31) pelo apresentador, Tiago Leifert. A votação continua aberta até a edição do programa desta terça, quando saíra o resultado sobre quem deixa o programa.

"Muito obrigado pelo engajamento absurdo que este paredão está causando. A gente se encontra à noite com uma edição histórica, uma eliminação histórica, um paredão histórico. E continuem votando", disse Leifert.

Recorde anterior

O recorde anterior de votos das 20 edições do BBB já havia sido alcançado nesta edição, no paredão entre Guilherme, Pyong e Gizelly. Foram mais de 416 milhões de votos do público, o que já representava a maior votação entre todas as edições do Big Brother ao redor do mundo.

A disputa desta terça-feira se divide principalmente entre torcedores de Manu Gavassi e Felipe Prior. Diversos famosos já se manifestaram a favor de Manu, com destaque para Bruna Marquezine, Larissa Manoela, Bruno Gagliasso, Xand Avião, o jogador de futebol David Luiz e mesmo atores internacionais, como o alemão Max Mauff, conhecido pela série Sense8. Do lado de Felipe Prior estão principalmente outros esportistas, como Gabriel Barbosa, o Gabigol, Richarlison e Neymar, além de Eduardo Bolsonaro.