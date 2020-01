BBB 20: Babu Santana, intérprete de Tim Maia, é confirmado

Os primeiros participantes da 20ª edição do Big Brother Brasil (BBB) foram anunciados neste sábado (18). O ator Babu Santana foi confirmado como um dos participantes do time camarote, área reservada aos participantes famosos. O empresário e arquiteto Felipe, 27 anos, de São Paulo, foi anunciado no grupo Pipoca.

O programa estreia na próxima terça-feira (21) com apresentação de Tiago Leifert e direção geral de Rodrigo Dourado. Titi Müller, Bruno de Luca e Viviam Amorim foram escalados para comentar a 20ª edição do reality no programa "BBB: A Eliminação".

Além dos participantes que se inscreveram para participar do reality show, a casa confinará convidados, vindos de diferentes áreas de atuação. Alguns influenciadores digitais recusaram o convite do programa, como é o caso de Carlinhos Maia e Felipe Castanhari.

Na última sexta-feira (17), o Big Brother Brasil recebeu influenciadores digitais para divulgar detalhes do cenário da 20° edição do bbb. Thaynara OG, Lore Improta, Blogueirinha e Jade Seba foram algumas das convidadas presentes que puderam conhecer o espaço externo da casa. Após responderem perguntas sobre edições anteriores do reality, os influenciadores conheceram a parte interna da residência, mas não puderam registrar o momento.

Conheça as novidades do 'BBB20':