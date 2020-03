BBB 20: Babu, Pyong e Rafa disputam 8º paredão

inter@

Mais uma paredão foi definido na noite deste domingo (15). Babu, Pyong e Rafa se enfrentam esta semana para continuar no BBB 20.

O Paredão começou a ser formado ainda durante a Prova do Líder, na última quinta-feira (12). Felipe Prior conquistou a liderança, e Babu e Rafa foram direto para o Paredão, mas com direito a participar da Prova Bate e Volta.

Neste domingo, Prior indicou Pyong, que não teve direito de participar da Prova Bate e Volta. Já Flayslane foi a mais votada pelos outros brtohers, com 7 votos.

Durante a prova de Bate e Volta, Flayslane foi a mais rápida e abriu todas as portas, apertou primeiro o botão do centro da prova e conseguiu se livrar da berlinda. Com isso,Babu, Pyong e Rafa disputam o 8º paredão do reality.

*A enquete nesta página não corresponde à votação oficial da TV Globo nem influencia no resultado dela.

Prova Bate e Volta

Os participantes teriam que escolher uma cor de pista. O mais rápido a conseguir abrir todas as portas, estaria salvo. Em sorteio, Flayslane começa e escolhe a pista roxa. Babu é o segundo e escolhe a pista azul. Rafa, por sua vez, fica com a pista laranja. Flay venceu a prova.